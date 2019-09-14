Usta Gazeteci Nahit Duru hayatını kaybetti

BİR süredir KOAH nedeniyle tedavi gören Nahit Duru'nun dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdiği bildiriliken, bugün de tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Usta Gazeteci Nahit Duru’nun vefatını Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ sosyal medya hesabından duyurdu.

Yanardağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada;

“Tele 1 Yayın Kurulu Üyesi, ABC Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi, meslek büyüğümüz, benim sevgili Nahit Abim, onurlu gazeteci Nahit Duru’yu kaybettik. Acımız büyük. Anısı, bağımsız gazetecilik mücadelesinde bize örnek olacak. Güle güle Nahit Abi, ışıklar içinde yat.”

Ankara gazeteciliğinin en önemli temsilcilerinden olan Duru, Eski Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği, Yurt Gazetesi Ankara Temsilciliği yapmıştı. Ankara Fenerbahçeliler Derneği’nin kurucu üyesi de olan Nahit Duru, 3 Temmuz sürecinde FETÖ’nün şike kumpasına karşı da önemli bir direniş göstermişti.

NAHİT DURU KİMDİR?

Nahit Duru 1945'te Samsun'da doğdu… İlkokulu Samsun'da, ortaokulu Sivas'ta okudu… Liseye İstanbul'da basladı. 1964'te Ankara Ataturk Lisesi'nden mezun oldu. İlk olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi, bir yıl sonra iktisat fakültesine geçti. İktisat fakültesinde bir yıl öğrenim gördü, sonra ayrılıp Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümüne başladı. Bir yıl sonra oradan da ayrıldı ve özel gazetecilik halkla ilişkiler yüksek okulundan mezun oldu.