Usta fotoğrafları görücüde

TÜRKİYE Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) 40'lı, 50'li yıllarda doğmuş yaşamış en büyük fotoğraf ustalarının eserlerinin bulunduğu fotoğraf sergisi, Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü'nün ev sahipliğinde Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) açıldı. Başta Ara Güler, Sıtkı Fırat, Ozan Sağdıç gibi 24 fotoğraf ustasının eserleri, bu sergide fotoğraf severlerle buluşuyor. Serginin açılışını, Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü (AFSAK) Başkanı Ali Aral, Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven ve Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Rektörü Erol Sayın birlikte yaptılar. AFSAK Başkanı Aral, açılışta Kaymakam Hasan Tanrıseven'e sergi hakkında bilgi verdi. Başkan Aral, 23 Ocak'ta açılan serginin 31 Ocak'a kadar açık olacağını söyledi. 24 büyük fotoğraf ustasının eserine ev sahipliği yapıldığını belirten Başkan Aral, fotoğraf sergisinin başta İzmir olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafında sergileneceğini belirtti. Aral, Tanrıseven’e katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

TANRISEVEN'DEN USTALARA ÖVGÜ