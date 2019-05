Usta Dönerci Alanya'ya geliyor

GELENEKSEL döner lezzetini, uygun fiyat ve üstün hizmet kalitesi ile sunan Usta Dönerci, döner tutkunlarına Ramazan ayında da lezzet şöleni yaşatacak. Türkiye’nin en büyük döner zinciri Usta Dönerci, birbirinden leziz, özenle hazırlanmış ürünleriyle dikkat çekiyor. Zengin menüsüyle hem ceplere hem midelere hitap eden Usta Dönerci Ramazan ayına özel menülerle döner tutkunlarını sevindirecek. Hem et İskender hem de pideli köfte olmak üzere iki ayrı Ramazan Menüsü oluşturan Usta Dönerci’nin leziz Ramazan Menüsünde; Mercimek çorbası, et İskender ya da pideli köfte, orta boy içecek ve su bulunuyor. Bu eşsiz döner deneyimini Ramazan ayında yaşamak isteyenler ceplerini de sevindirecek. “Güvenilir Kaynaktan Lezzetli Et, Hızlı Servis, Ulaşılabilir Fiyat” mottosunu benimseyen Usta Dönerci, müşterilerine güvenilir malzemeler ile hazırlanmış leziz ürünler ve döner çeşitlerini sunuyor.

Tadı gibi etine de güvenen Usta Dönerci hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için www.ustadonerci.com ‘u ziyaret edebilirsiniz. Facebook (www.facebook.com/ustadonerci.turkiye/) ve Twitter (www.twitter.com/ustadonerci) üzerinden yenilikleri takip edebilirsiniz.Et İskender Ramazan Menüsü veya Pideli Köfte Ramazan Menüsü 19,50 TL’den havaalanı hariç tüm restoranlarda yalnızca 19:00 – 22:00 saatleri arasında servis edilecek. Ramazan Menüleri paket servis, mobil restoranlarda geçerli olmayacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 17:10