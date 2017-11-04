Üst kat yanarken alt katta işkembeye devam ettiler

İSTANBUL Ümraniye’de 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangına aldırış etmeden aynı binadaki restoranda yemek yemeye devam eden vatandaşlar pes dedirtti.
Ümraniye Tepeüstü Mahallesinde dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın esnasında aynı binanın birinci katındaki restoranda yemek yiyen vatandaşların yangına aldırış etmemesi dikkat çekti.
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