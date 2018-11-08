Üsküplü saksafon sanatçısı, Antalya'da sağlığına kavuştu

MAKEDONYA'NIN Üsküp kentinde yaşayan Alii İljber, 2 yıl önce tansiyon yüksekliği nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladığını ve kronik böbrek yetmezliği başladığını belirtti. 1 yıl önce diyalize girmeye başladığını anlatan İljber, 2 yıl boyunca sağlığına kavuşmak için mücadele ettiğini kaydetti. Türkiye'nin sağlık konusunda Makedonya'dan çok ilerde olduğunu ifade eden İljber, "Türkiye'de ameliyat olmaya karar verince internette araştırma yaptım. Prof.Dr. Alper Demirbaş'ın önemli bir hoca olduğunu öğrendim ve onun için Antalya'ya gelmeye karar verdim" dedi.

'DİYALİZE GİRDİĞİM GÜN SAHNEDEN UZAK KALDIM'

Ülkesinde tanınan bir saksafon sanatçısı olan Alii İljber, 15 yaşından bu yana müzikle ilgilendiğini belirterek, “Hastalığım tabii ki işime de engel oluyordu. Diyalize girdiğim gün sahneye çıkamıyordum. Annemin verdiği böbrekle sağlığıma kavuştum, çok şükür" dedi. Hayata yeniden merhaba dediği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten İljber, "Prof.Dr. Alper Demirbaş'a çok teşekkür ediyorum. Beni sağlığıma kavuşturdu" diye konuştu. Kendisine böbrek veren annesi Umran İljber'e (56) nasıl teşekkür edeceğini bilmediğini sözlerine ekleyen İljber, "Annemden Allah razı olsun" dedi.

'BÖBREĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMEDEN OĞLUMA VERDİM'

Eşi Kenan İljber ile birlikte oğullarını sağlığına kavuşturmak için 2 yıldır mücadele ettiklerini anlatan Umran İljber ise kendisinin verici olmak için daha uygun olduğunu öğrendiğinde hiç tereddüt etmeden oğluna böbreğini verdiğini söyledi. Kendisini hiç düşünmediğini söyleyen anne, “Oğlum iyi olsun yeter. Çok mutluyum. Duygularımı anlatamıyorum" dedi.

NORMAL HAYATINA DÖNEBİLECEK

MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof.Dr. Alper Demirbaş ise müzisyen gencin Makedonya'da diyalize giren bir hasta olduğunu belirterek, "Bize böbrek nakli olmak için başvurdular. Anne ve babası verici adayıydı ama annesi daha uygun çıktı. 1 hafta önce annesinden böbrek naklettik. Şu anda böbrek fonksiyonları tamamen normal. Hiçbir sorun yok. Normal hayatına devam edecek" ifadelerini kullandı.

