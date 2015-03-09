Ürkütücü artış

- Erkan UYSAL

ALANYA'DA icra dosyalarının sayısı giderek artıyor. 2013 yılında 26 bin 662 olan icra dosyasının sayısı 2014 yılında 33 bin 848'e yükseldi. Bu yılın ilk 2 ayında ise dosya sayısı 7 bin 38'e ulaştı. Antalya Barosu Alanya Temsilcisi Fatih Işık, bu durumun ticaret yapma ve nakit para döngüsünün zorlaştığının bir göstergesi olduğunu söyledi. Işık, "Bu durum aynı zamanda insanların borçlarını ödemede zorluk çektiğini gösteriyor. Kötü niyetli insanlar, kanunlardaki boşlukları kendi lehine kullanarak borçlarını ödemiyor. Kötü niyetli bir kişi şirket kuruyor. Kurduğu bu şirket üzerinden bütün piyasayı dolandırıyor. Sonra tekrar şirket kurup tekrar insanları dolandırıyor. Kanunlarda bunu önleyecek bir yaptırım bulunmuyor. İnsanlar bankadan çek karnesi alıyor. Sonra tekrar çek karnesi alıp piyasayı dolandırıyor. Karşılıksız çekteki cezanın kaldırılmasından sonra alacaklılar mağdur oldu. Bu durum iki üç kat arttı. İcra İflas Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin tümü borçlunun lehine. Bu nedenle alacaklılar mağdur oluyor. Bu durum dosyaların çoğalmasına neden oluyor. Yaşananların en önemli sebebi kanunlardaki boşluklar. Kanunlardaki boşluklar düzenlenmeli. Bu konuda önlemler alınmalı. Bankaların sorumlulukları arttırılmalı. Alacaklıya parasının bir kısmının bankanın garantisi altında olduğu hissettirilmeli. Alacaklı parasını alamayınca bunu almak için farklı yollara yöneliyor. Kötü niyetli borçlular nedeniyle biz avukatlar alacaklıların iyi niyetli yaklaşımlarına da endişeyle yaklaşıyoruz. Büyük alışveriş merkezleri esnafı bitirdi. Küçük esnaf, çok sıkıntılı durumda. Küçük esnaftan alışveriş yapılmıyor. Yaşananların ardından insanların çek ve senede güveni kalmadı. Esnafın çek ve senede güveni kalmayınca ticaret ister istemez kısır döngüye girdi. Bunun önlenmesi için İcra İflas Kanunu yeniden düzenlenmeli, karşılıksız çeke hapis cezası getirilmeli ya da bu suçların cezaları arttırılmalı. İnsanlar çek ve senedin zamanında ödendiğini görürse ticarette güven geri gelir. Her şey dört dörtlük olur. Bunun yanında alacaklıyı koruyan hükümler getirilmeli. Bu yapıldığında dosyalarda azalma olur ve esnafın birbirine güveni sağlanmış olur. Öte yandan insanlar taahhütten korkmasın. Taahhüt borçlunun borcunu ödemede kolaylık sağlıyor. Kişi taksitini ödediği takdirde hiçbir sorun oluşmaz. Hiçbir avukat alacaklısının, borçlusunun borç nedeniyle cezaevine girmesini istemez. Taahhüt kişiye taksit imkanı veriyor" dedi.