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Ürettiği program sayesinde, hırsızı telefonunu çaldığına pişman etti

Adana'da yazılım mühendisi Berkan Arıkan, kendi ürettiği yazılım ile çalınan telefonunu bulup hırsızı yakalattı. Hırsız polisleri görünce, "Abi beni nasıl buldunuz" dedi

Ürettiği program sayesinde, hırsızı telefonunu çaldığına pişman etti

Adana'da yazılım mühendisi Berkan Arıkan, kendi ürettiği yazılım ile çalınan telefonunu bulup hırsızı yakalattı. Hırsız polisleri görünce, "Abi beni nasıl buldunuz" dedi

10 Aralık 2017 Pazar 11:32
Ürettiği program sayesinde, hırsızı telefonunu çaldığına pişman etti
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ADANA'DA yazılım mühendisi Berkan Arıkan, kendi ürettiği yazılım ile çalınan telefonunu bulup hırsızı yakalattı.

TELEFONU ÇALINDI HEMEN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARINI AÇTI

Yazılım mühendisi Berkan Arıkan (30), Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde arkadaşlarıyla büfede alışveriş yaptığı sırada 2 bin TL değerindeki cep telefonunu büfe önündeki masaya bıraktı. Alışveriş bittikten sonra telefonu koyduğu yerde göremeyen Arıkan, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri olay yerine gelinceye kadar Berkan Arıkan, yanında bulunan dizüstü bilgisayarını açarak kendi ürettiği ve bir süre önce telefonuna yüklediği yazılım ile hırsızın telefonu aldıktan sonra hangi istikamete gittiğini belirledi.
"SAYIN HIRSIZ TELEFONU BIRAK"

Polis ekipleriyle birlikte hırsızın bulunduğu Yeşilyuva Mahallesi, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Parkı'na giden Berkan Arıkan, yazılım sayesinde telefonu kapatmak isteyen hırsız Tuncay Y.'nin telefonu kapatmasını da engelledi. Ayrıca Arıkan hırsıza, "Telefonu polise teslim et", "Sayın hırsız telefonu bırak", "Sayın hırsız polisi aradık" şeklinde mesajlar atarak uyarılarda bulundu.

"ABİ BENİ NASIL BULDUNUZ YA?"

Parka ulaştıklarında bankta oturan Tuncay Y.'ye doğru yaklaşan Arıkan, telefonun kendi telefonu olduğunu tespit ederek, polislere işaret etti. Polislerin gözaltına aldığı Tuncay Y. "Abi beni nasıl buldunuz ya" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

"HIRSIZIN KONUMUNU GÖREBİLİYORDUK"

Yazılım mühendisi Arıkan İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Telefon çalınınca panik olduk. Bilgisayarı açıp hemen hırsızın konumunu tespit ettik. Kendi geliştirdiğimiz yazılım sayesinde hırsıza sürekli mesajlar gönderdik. Hırsız telefonu kapatmaya çalışıyordu ama parkın ortasında hırsızı yakaladık" diye konuştu.

Dedektif gibi iz sürerek telefonuna geri kavuştuğunu ifade eden Berkan Arıkan, "O telefonu kapatmaya çalışıyordu ama biz de sürekli açmak için komutlar gönderiyorduk. Yazılımımızda Google'nin servislerinden yararlanıyoruz. Telefondan uzun süre müzik çalmasını sağlıyorduk. Polislerle birlikte dedektif gibi iz sürdük. Hırsızın gittiği bütün konumları görebiliyorduk" şeklinde konuştu.

ÜCRETSİZ OLARAK KULLANILABİLECEK

Yazılımı ticari amaçlı kullanmayacaklarını ancak yakın zamanda ücretsiz olarak piyasaya süreceklerini söyleyen Arıkan, "Yazılımı yakın zamanda Türkiye'de her insan kullansın diye ücretsiz olarak sunacağız. Bu yazılımı yapmak 4 ayımızı aldı ve kendi aramızda eğlence amaçlı kullanmak için ürettik ilk başta. Umarım yazılımdan sonra telefonlarımız ya da dijital eşyalarımız çalınmaz. Yazılım bu amaçla kullanılabilir" dedi.

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