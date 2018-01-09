 'Üretmeden tüketmeyin'

ŞENCAN, öğrencilere tüketim yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgiler verdi. Şencan, “Bu bir kamu hizmetidir. İnsana yapılan her türlü destek, geleceği biçimlendiren, şekillendiren nesnelerdir. Sizler henüz gençsiniz, daha baharda sayılırsınız. Önünüzde kocaman bir yaşam var. Bu doluluğu yaşamak için, daha verimli yaşamak için, daha radikal yaşamak için ve kendinize daha çok katabilmek için mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. İleride sizler insanlara hizmet edeceksiniz. Ancak yaşamımızı tümüyle etkileyen, sabah gözümüzü açtığımızda, nefes almaya başladığımızda, akşam uyuyana kadar geçen süre zarfında mutlaka bir şeyler tüketiyoruz. Teneffüs ettiğimiz hava var, yediğimiz kahvaltı var, öğle yemeği var, akşam yemeği var, bu geçen zaman içerisinde bir sürü gıdalar tüketiyoruz. Biz hepimiz birer tüketiciyiz. Yaşamak için tüketmek zorundayız. Yaşamımızı düzgün ilerletebilmemiz için bilinçli tüketici olmalıyız. Diyelim ki ailemiz bize hergün 5 lira para veriyor. Bu harçlığı hergün tüketmek zorunda mıyız? Bugün param artarsa yarın babam tekrar vermez diye düşünürdük. Hayır, öyle değil. Siz eğer ailenizi ikna ederseniz, ben bunun bir kısmını ayırıyorum, bu benim harçlığım. Ben bunun bir kısmını ayırdım. Geleceğe yönelik ayırdım ama sen yarın benim harçlığımdan kesmeyeceksin! Bunların hepsi ailenizi aydınlatarak aldığınız yol demektir. Bu sizi hem tasarrufa yöneltecektir hem de sizin o sahip olduğunuz parasal değeri daha güzel kullanma olanağı bulacaksınız. Diyelim ki bir miktar para arttırdınız. Çarşıya gittiğinizde gezerken, kitapçıların önünden geçerken, kendinize uygun bir kitap alabilirsiniz, onu okuyabilirsiniz. Okuduğunuz kitabı bir başka

arkadaşınıza verebilirsiniz. O da okusun" dedi.