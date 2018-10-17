Üreten ekonomiye büyük destek

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Şerafettin Şimşek’in düzenlediği kahvaltıya katılarak, site esnafının taleplerini dinledi.

Başkan Hakan Tütüncü, “Siyasetçilerin seçim zamanında esnafla bir araya gelmesi, seçimlerden sonra onları bir daha ki seçimlere kadar unutması bizim kitabımızda yazmaz. Biz çeşitli zamanlarda esnafımızı ziyaret ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Önemli olan hemşehrilik hukukunu güçlendirmek ve kardeşliğimizi derinleştirmektir” dedi.

“Esnaf sitelerini aydınlık günlere kavuşturduk”

Başkan Tütüncü, İnşaat Malzemecileri, Hurdacılar, Yeşil Antalya ve Akdeniz Sanayi sitelerinde yapılması gereken hizmetlerin tamamını yaptıklarını belirtti. Tütüncü, 2009’da göreve geldiğinde İnşaat Malzemecileri Sitesi’nin, yollarıyla, yeşil alanlarıyla ve imar durumuyla Kepez’in kanayan bir yarası olduğunu hatırlatarak, “Kooperatifimizi sıkıntılı günlerden çıkarıp, aydınlık günlere kavuşturma arzusu içerisinde olduk. Aynı şekilde Hurdacılar, Akdeniz Sanayi Sitesi ile Yeşil Antalya Sanayi Sitesi’nin de sıkıntıları vardı. Problemleri çözmek için kooperatiflerimizin başkanlarıyla sıra dışı bir mesai yürüttük. Geldiğimiz noktada esnaf sitelerinin çözülmesi gereken problemlerini çözdük ve yapılması lazım hizmetleri gerçekleştirdik.”

“Sanayide üretime katkı verecek cengâverler var”

Üretim ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekliliğine işaret eden Tütüncü, “İlçemizdeki sanayi sitelerimizin içerisinde üretim yapabilecek, teknolojilerini geliştirerek ticari şirketlerini geleceğe güçlü bir şekilde taşıyabilecek cengâverler var. O zaman bizim bu cengâverleri desteklememiz lazım. Özellikle Akdeniz ve Yeşil Antalya siteleri için söylüyorum 35-40 yıl önce yapılmışlardı. Bu zaman içerisinde dünyada çok şey değişti. Bugün kabına sığamayan bir sanayi topluluğu haline geldiler” diye konuştu.

“Sanayi siteleri imarla şaha kalktı”

Tütüncü şöyle devam etti:

“İmar düzenlemeleri ile sitelerimizdeki dükkânların ebatlarını büyüttük. İmar düzenlemeleri, daha çok ürütmeye yönelik adımları atacak olan sanayi esnafımızın önünü açmaya dönüktü. Sanayi sitelerinde iş yerleri büyürse ve daha büyük hacimli işler yapılmaya başlanırsa elbette ki burada daha fazla istihdam meydana gelecek. Üreten ekonominin çarklarına farklı bir enerji aktarılmış olacak. Yeni hayalleri ve büyük hedefleri olan esnafı biz burada farklı bir üretim çemberinin içerisine almış olacağız. Bu bakımdan belediyelerin esnaf sitelerine yapmış olduğu iyileştirmeler imar haklarında meydana getirdiği avantajlar ve ortaya koyduğu fırsatlar işleyen ekonomi için çok önemlidir. Esnaf sitelerimize 2009 bakarken hep bu projeksiyonu hayata geçirmeye gayret ettik. Bu vizyon ile yola çıktık. Mobilya ve metalle ilgili üretim yapan esnafımızın, orta ölçekli sanayicilere yaklaştıklarını gördükçe aslında ne kadar önemli biri iş yapmış olduğumuz anlaşılıyor.”

Yeni İnşaat Malzemecileri Sitesi’nin yapımı başlıyor

Başkan Hakan Tütüncü, yerleşim yerinden uzak bir alanda yeni bir inşaat malzemeciler sitesinin kurulacağının bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

“En önemli amaçlarımızdan bir tanesi şehrin geleceğine yönelik esnaf sitelerine bir vizyon ortaya koyabilmekti. Esnaf siteleri önümüzdeki yıllarda şehrin içerisinden kalacağından dolayı İnşaat Malzemecileri Sitesi, çok farklı bir şekilde değerlendirilecek; ya da yeterli gelmeyecek. Bu nedenle rezerv esnaf siteleri alanını oluşturmalıyız. Bununla ilgili geçtiğimiz yılarda attığımız en önemli adım yeni inşaat malzemecileri sitesini tasarlamak ve planlamak oldu. Şuan itibariyle yeni sitenin imar planlamasında sona gelindi. Tamamlandıktan sonra yeni sitenin inşasına başlanılacak. Bu kolay bir süreç olmadı. Yaklaşık 7 yıldır üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Mülkiyet problemleri, imar uygulamaları problemlerini çözdük.”