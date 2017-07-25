Ünlüler 'Alanya' yolcusu

ÇAMLICALILAR Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref Arslan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret ederek Tokar Yayla Şenliği'ne davet etti. Arslan, 5-6 Ağustos tarihlerinde Çamlıcalılar'ın geleneksel hale getirdikleri Tokar Yayla Şenliği'ni 13. kez gerçekleştireceklerini söyledi. İki gün sürecek ve renkli etkinliklere sahne olacak şenlikte ünlü sanatçılar Niran Ünsal ve Mustafa Yıldızdoğan'ın da sahne alacağını söyleyen Arslan "Tüm Alanya halkını şenliğimize davet ediyoruz" dedi.
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15. diye hesapladım ben eski haberlere göre