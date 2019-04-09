Ünlü yönetmen eşini kaybetti! Cenaze namazı Alanya'da

Alanya'da yaşayan ünlü yönetmen Erkmen Sağlam, eşi Nilüfer Sağlam'ı kaybetti

Ünlü yönetmen eşini kaybetti! Cenaze namazı Alanya'da
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ALANYA'DA yaşayan ünlü yönetmen Erkmen Sağlam'ın vefat eden eşi Nilüfer Sağlam, yarın saat 10.00'da Alanya Belediye Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından perşembe günü İstanbul Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 'Barış Manço İle 7’den 77’ye' adlı unutulmaz televizyon programının yapımcısı ve yönetmeni olan Erkmen Sağlam, aynı zamanda Barış Manço'nun 40 yıllık dostuydu. 

Dim Medya A.Ş. Ailesi, Nilüfer Sağlam'a Allah'tan rahmet, Erkmen Sağlam ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 16:45
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