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Ünlü yazar görür görmez denize atladı! Sularda can pazarı...

Yazar Dücane Cündioğlu'nun Bostancı’dan Büyükada’ya gitmekte olan motordan Boğaz'a atlayarak intihar girişiminde bulunan bir adamı son anda kurtardığı ortaya çıktı. Cündioğlu'nun denize atlayarak yakaladığı adamı, bir balıkçı teknesine çekmeyi başararak son anda kurtardığı belirtildi

Ünlü yazar görür görmez denize atladı! Sularda can pazarı...

Yazar Dücane Cündioğlu'nun Bostancı’dan Büyükada’ya gitmekte olan motordan Boğaz'a atlayarak intihar girişiminde bulunan bir adamı son anda kurtardığı ortaya çıktı. Cündioğlu'nun denize atlayarak yakaladığı adamı, bir balıkçı teknesine çekmeyi başararak son anda kurtardığı belirtildi

16 Kasım 2017 Perşembe 15:24
Ünlü yazar görür görmez denize atladı! Sularda can pazarı...
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OLAY dün Bostancı-Heybeliada-Büyükada motorunda yaşandı. 15.50 motorunda 40-50 yaşlarında bir adam kendini denize attı. Yolcular panikle motorun kıyısına koştu.

Ayakkabılarını ve kıyafetlerini çıkaran Cündioğlu denize atladı. İki motor personeli de suya atlayıp vatandaşı kıyıya çekmeye çalıştı. Sahil Güvenlik Botu da olay yerine geldi. 

İntihar girişiminde bulunan şahıs olay yerine gelen bota çıkarıldı.

Cündioğlu'nun bir öğrencisi ise şahit olduğu olayı twitter'da şöyle anlattı: Bugün çok ilginç bir olay yaşadım: Dücane Hoca'yla birlikte 15.50 Ada motoruyla Bostancı’dan Büyükada’ya giderken denizin ortasında adamın biri intihar amacıyla denize atladı. Motor adamı aramak için geri döndü. Adam denizde batıp çıkarken bir de ne göreyim, bir tayfanın ardından Dücane Hoca da (Cündioğlu) denize atlamasın mı? İkisi su yutmaktan ölmek üzere olan adamı ite çeke, oraya gelen bir balıkçı kayığına taşıdılar.

(Motorda Adalar Emniyet Amiri de vardı. Hastahaneden gelen bilgiye göre adam kurtulmuş.) Kaderde bunu görmek de varmış, hakikaten inanılmaz bir sahneydi.

Görüntü alamadığım için çok üzgünüm, kaydeden birkaç kişi vardı, inşaallah ellerindeki kaydın kıymetini bilip de yayımlarlar.

Bu arada Hoca'nın 17 Kasım 2014'te by pass ameliyatı geçirdiğini hatırlatırım. 

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Anahtar Kelimeler:
Dücane CündioğluIntihar Girişimiİstanbul Boğazı
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