Ünlü tarihçi Mustafa Kafalı hayatını kaybetti

GENEL Türk tarihi ve kültürü alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Mustafa Kafalı, bugün akşam saatlerinde Ankara'da hayatını kaybetti.



Kafalı'nın cenazesinin 30 Ağustos Cuma günü, cuma namazını takiben Kocatepe Camisi'nden kaldırılacağı ve Gölbaşı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Nihal Atsız'ın öğrencilerinden olan Prof. Dr. Kafalı, Türk tarihine ışık tutan önemli çalışmaları hayata geçirmişti.