Ünlü sunucu paylaştı: Alanya'dan utanç manzaraları

Ünlü televizyon sunucusu ve Birgün Gazetesi Yazarı Nevşin Mengü'nün Alanya'daki bir ormanlık alana ilişkin paylaşımına tepki yağdı

Ünlü sunucu paylaştı: Alanya'dan utanç manzaraları
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ÜNLÜ televizyon sunucusu ve Birgün Gazetesi Yazarı Nevşin Mengü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Alanya'da ormanın içler acısı halini yansıtan üç fotoğraf paylaştı. Mengü, yürek burkan fotoğraflara "Alanya’da ormanın hali! Canım ormanlara acımasızca hafriyat ve çöp dökülmüş. Utanmazlık, aymazlık ve acımasızlık!" notunu düştü. Bu paylaşıma yanıt veren Twitter kullanıcısı İsmail Cem Aslan "Alanya'da Seyir Terası'nı (Bektaş Mahallesi) 3-4 kilometre geçtikten sonra yol kenarları hep böyle. Bir kamp yapalım dedik, çöp toplamakla geçti haftasonumuz" dedi. Çok sayıda Twitter kullanıcısı, Nevşin Mengü'nün paylaşımına yaptıkları yorumlarda "Bu resmen doğa katliamı. Yetkililer niye harekete geçmiyor?" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2019, 23:54
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