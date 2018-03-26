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Ünlü silah markası, iflasın eşiğine geldi

ABD'nin ünlü silah markalarından Remington, düşen talep sonucu iflas erteleme başvurusunda bulundu

Ünlü silah markası, iflasın eşiğine geldi

ABD'nin ünlü silah markalarından Remington, düşen talep sonucu iflas erteleme başvurusunda bulundu

26 Mart 2018 Pazartesi 15:53
Ünlü silah markası, iflasın eşiğine geldi
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ABD'deki okul baskınları ve bireysel silahlanmaya karşı artan protestolar namluyu silah şirketlerine çevirdi. Wall Street Journal'ın haberine göre; 1816 yılında kurulan köklü silah markalarından Remington mahkemeye iflas koruma başvurusunda bulundu.

2007'DE SATILMIŞTI

Şirketin sahibi Madison NC iflas koruma altında çalışanların maaşlarını almaya devam edeceğini açıkladı.

Remington 2007 yılında 370 milyon dolara Cerberus'a satılmıştı.

FBI'ın verilerine göre geçen Şubat ayında ABD'de silah satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düştü.

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