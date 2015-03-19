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Ünlü sanatçının o mesajına tepki yağdı

Şarkıcı Hatice'nin Çanakkale Zaferi'ni kutlamak amacıyla Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf tepki çekti

Ünlü sanatçının o mesajına tepki yağdı

Şarkıcı Hatice'nin Çanakkale Zaferi'ni kutlamak amacıyla Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf tepki çekti

19 Mart 2015 Perşembe 18:23
Ünlü sanatçının o mesajına tepki yağdı
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ŞARKICI Hatice'nin Çanakkale Zaferi'ni kutlamak amacıyla Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf tepki çekti. ﻿
Telefonundan Google görseller araması sonucunda çıkan bir görseli, telefonuna kaydetmeden paylaşması ile dikkat çeken Hatice'ye sosyal medyadan da bir dolu tepki geldi.
İşte, Hatice'nin Twitter'da paylaştığı kare... 


Hatice, gelen tepkiler üzerine bu görseli kendisinin değil, asistanının paylaştığı yönünde bir tweet daha attı.

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Son Güncelleme: 19.03.2015 17:38
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çanakkale ZaferiÇanakkale SavaşıİnstagramGoogleGörsellerŞarkıcı HaticeHatice
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