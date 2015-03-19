Ünlü sanatçının o mesajına tepki yağdı

19 Mart 2015 Perşembe 18:23
ŞARKICI Hatice'nin Çanakkale Zaferi'ni kutlamak amacıyla Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf tepki çekti.
Telefonundan Google görseller araması sonucunda çıkan bir görseli, telefonuna kaydetmeden paylaşması ile dikkat çeken Hatice'ye sosyal medyadan da bir dolu tepki geldi.
İşte, Hatice'nin Twitter'da paylaştığı kare...
Hatice, gelen tepkiler üzerine bu görseli kendisinin değil, asistanının paylaştığı yönünde bir tweet daha attı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 19.03.2015 17:38