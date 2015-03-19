Ünlü sanatçının o mesajına tepki yağdı

ŞARKICI Hatice'nin Çanakkale Zaferi'ni kutlamak amacıyla Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf tepki çekti. ﻿

Telefonundan Google görseller araması sonucunda çıkan bir görseli, telefonuna kaydetmeden paylaşması ile dikkat çeken Hatice'ye sosyal medyadan da bir dolu tepki geldi.

İşte, Hatice'nin Twitter'da paylaştığı kare...



