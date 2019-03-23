Ünlü Psikolog Esra Ezmeci Alanya'ya geldi

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, Nerdek Kafe'de söyleşi ve imza günü düzenledi. Gençlik yıllarını Alanya'da geçiren ünlü Psikolog ve yazar Esra Ezmeci, ALTSO'da bugün gerçekleştireceği seminer öncesi Alanya'da ki takipçileri ile bir araya geldi.

Ünlü Psikolog Esra Ezmeci Alanya'ya geldi
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ÖZKAN Kırtasiye ve Kaptan Anaokulu'un katkıları ile gerçekleşen söyleşi ve imza gününe çok sayıda kişi katıldı. Ezmeci, gerçekleştirdiği söyleşide, Süt Lekesi isimli kitabında yer alan hikayeyi anlatırken, katılımcıların sorularını yanıtladı. Ezmeci, ilk kitabı ‘Süt Lekesi’nin ikinci bölümünün yer aldığı yeni kitabının Ekim ayı içerisinde raflarda yerini alacak. Söyleşi sonrası Özkan Kırtasiye sahibi Mehmet Özkan, Esra Ezmeci ye çiçek takdim etti. Özkan, çiçek takdimi sonrası plaket sunması için Köy Enstitüleri mezunu Gezici Başöğretmen ve Hayat Hanım İlk Öğretim Okulu eski müdürü merhum Hasan Eminoğlu'nun eşi Nafia Eminoğlu'nu çağırdığı anda duygusal anlar yaşadı. Emekli öğretmen Mehmet Özkan'ın da öğretmenliğini yapan merhum Hasan Eminoğlu adına plaketi eşi Nafia Eminoğlu takdim etti.

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