Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
25 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
25 Aralık 2017 Antalya -...
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek mümkün
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek...
Herkes bu lezzeti konuşuyor! İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
24 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
24 Aralık 2017 Antalya -...

Ünlü piyanist Blet’den konser öncesi İsrail’i boykot çağrısı

Fransız besteci ve piyanist Stephane Blet, Sivas’ta düzenlenen konser öncesi Filistin için İsrail’i boykot çağrısı yaptı

Ünlü piyanist Blet’den konser öncesi İsrail’i boykot çağrısı

Fransız besteci ve piyanist Stephane Blet, Sivas’ta düzenlenen konser öncesi Filistin için İsrail’i boykot çağrısı yaptı

23 Aralık 2017 Cumartesi 21:22
Ünlü piyanist Blet’den konser öncesi İsrail’i boykot çağrısı
banner404

ÜNLÜ piyanist ve besteci Stephane Blet Cumhuriyet Üniversitesinin davetlisi Sivas’a geldi. Bugün akşam Üniversite Kültür Merkezi’nde konser veren Blet, konser öncesi yaptığı konuşmada Filistin için İsrail’i boykot çağrısı yaptı. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen konseri başta Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere çok sayıda bürokrat, akademisyen ve öğrenci takip etti. Konser öncesi Yıldız bir konuşma yaptı. Yıldız konuşmasında Kudüs’ün kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, “Bugün sanat konuşacak burada. Biz fazla konuşmayacağız. Cumhurbaşkanımız Kudüs kırmızı çizgimizdir demişti. Evet Kudüs kırmızı çizgimizdir. Kudüs’ü İstanbul’dan, Edirne’den ayırmayız” dedi.

İsrail’i boykot çağrısı

Konseri öncesi konuşan Blet, İsrail’i boykot çağrısında bulunarak, “Türklerle gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü Siyonizm’in ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. İblise karşı savaşıyoruz. Bu nedenle çok ciddi bir boykot ortaya koymamız lazım. Yoksa Filistinli kardeşlerimizi öldürmeye devam edecekler. Yarın da sıra bize gelecek. Eminim ki beraber kazanacağız. Tek bir kuruş onlara vermememiz lazım. İnternette listeler var. Onların ürünlerini kullanmayalım” dedi.

Ünlü Piyanist besteci Stephane Blet konserinde Türk-Osmanlı rapsodisini çalarken ardından yeni bestesi olan Filistin’i ilk kez dinleyenler ile buluşturdu. Konser müzikseverler tarafından yoğun beğeni aldı. Ünlü sanatçı ayakta alkışlandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ünlü PiyanistBlet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep lezzetleri Alanya'da
Gaziantep lezzetleri Alanya'da
HOTED Van'daydı
HOTED Van'daydı
Besiciye veteriner hizmeti
Besiciye veteriner hizmeti

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim