Ünlü oyuncunun acı günü! Antalya'da toprağa verildi

Antalya'da yaşamını yitiren, oyuncu Mustafa Avkıran'ın babası Tevfik Avkıran (81), Serik'e bağlı Nebiler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Ünlü oyuncunun acı günü! Antalya'da toprağa verildi
banner404

OYUNCU Mustafa Avkıran'ın Antalya'da yaşayan babası Tevfik Avkıran, geçen hafta evinde düştü. Hastaneye götürülen Avkıran'ın, başından yaralandığı belirlendi. Tedaviye alınan Tevfik Avkıran, dün sabah yaşamını yitirdi. Acı haberi Mustafa Avkıran'ın eşi Övül Avkıran, sosyal medya hesabından duyurdu. Tevfik Avkıran için bugün öğle saatlerinde, Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki camide cenaze töreni düzenlendi. Mustafa Avkıran'ı, cenazede sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine CHP'li milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Niyazi Nefi Kara ile CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da katıldı. Tevfik Avkıran'ın cenazesi, Serik ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi'nde toprağa verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
10 milyon kişiyi ilgilendiren uygulama haftaya başlıyor
10 milyon kişiyi ilgilendiren uygulama haftaya başlıyor
  1. GÜNCEL

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472