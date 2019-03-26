Ünlü oyuncular Alanyasporlu oldu

ÜNLÜ oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin ekibi geçtiğimiz günlerde Alanya'ya gelerek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Alaaddin Keykubat Üniversite’ndeki (ALKÜ) "Gençlik Söyleşileri" programına katılmıştı. ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) Üniversiteli Aktif Öğrenciler Kulübü (ÜNİAK) organizasyonunda düzenlenen "Gençlik Söyleşileri" adlı programda gençlerle bir araya gelen ünlü oyuncular, daha sonra tarihi Tersane ve Kızılkule'de dizinin bazı bölümlerini çektiler. Önceki akşam da onurlarına verilen akşam yemeği davetine katılan Diriliş Ertuğrul ekibine, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun bir sürprizi vardı. Dizinin başrol oyuncularından Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul), Nurettin Sönmez (Bamsı), Celal Al (Abdurrahman) ve Yönetmen Metin Günay ile Senarist ve Yapımcı Mehmet Bozdağ'a isimlerinin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye eden Çavuşoğlu, ünlü oyuncuları Alanyaspor taraftarı yaptı. Formalar karşısında çok mutlu olan oyuncular, "Bu güzel jesti için sayın başkan Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederiz" dediler.