Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi

Kadıköy'de oyuncu Selahattin Taşdöğen'in otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücü yaralandı

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
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BAĞDAT Caddesi'nde Fenerbahçe Ülker Stadyumu yakınındaki yaya geçidi  ışıklarında, Selahattin Taşdöğen'in kullandığı 34 SN 476 plakalı otomobil, yaya  geçidinden dönüş yapmaya çalıştığı belirtilen İbrahim Acun idaresindeki 40 BF 356  plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Acun yaralandı.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acun'u ilk  müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne  kaldırdı.
 
Taşdöğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sırasında aracında  kızının da olduğunu söyleyerek, "Bulvar şeklinde olan yolda ileriden dönmek  yerine buradan yaya geçidinden döndü, motosiklet sürücüsü. Birden önüme çıkınca  duramadım, çarpıştık. Yoldan geçen bir doktor da yardımcı oldu. Beraber ambulansa  bindirdik." diye konuştu.
 

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