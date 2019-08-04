Ünlü oyuncu Cengiz Sezici son yolculuğuna uğurlandı

BEYOĞLU Atlas Sineması'nda düzenlenen törene Menderes Samancılar, Nur Sürer, Şemsi İnkaya, Talat Bulut'un da aralarında bulunduğu tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

"Gıpta edilecek derecede önemli bir aktördü"

Törende, konuşan oyuncu Menderes Samancılar, “Gıpta edilecek derecede önemli bir aktördü. İyi bir oyuncuydu. Onun karşısında olmak, onla göz göze bakmak, aynı sahneyi paylaşmak çok muhteşem bir şeydi" dedi. "Bir avucuz ama gökyüzünü kaplayacağız hiç endişem yok" diyen Samancılar, Sezici'nin alkışı çok sevdiğini belirterek son kez alkışlanmasını istedi.