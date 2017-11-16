Ünlü komedyen hastaneye kaldırıldı!

KONUYLA ilgili olarak ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akay, “Canlı yayına girmeden önce, komedyen arkadaşımız İsmail Baki Tuncer’in hastaneye kaldırıldığını ve ameliyat olduğunu öğrenince, Tuncer’in sağlık durumu hakkında edindiğim bilgileri, Safra kesesi alınan Tuncer'in sağlık durumu çok şükür iyi” ifadelerini kullandı. Ayrıca Akay, sosyal medya hesabından İsmail Baki Tuncer'in bir fotoğrafını da paylaştı.