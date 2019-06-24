Ünlü kimyager Şems Arslan bugün Alanya'da

KONUYA ilişkin Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan Seher Korkmaz, “Yalnızca cilt bakımı değil, aynı zamanda cilt rahatsızlıkları yaşayan, şeker hastalığından muzdarip olan herkes için son derece önemli bir program olacağını düşünüyoruz. Kadın-erkek herkesi bekliyoruz” dedi. Korkmaz, pazartesi (bugün) gerçekleşecek seminere ilişkin “Ünlü kimyager Şems Arslan hanımefendiyi Alanya’mıza davet ettik. Bizi kırmadı. Saçla ilgili, ciltle ilgili çok değerli bilgiler aktaracak. Öte yandan katılımcılarla birebir ilgilenerek, rahatsızlıklarını dinleyecek. Seminerimizde doğal, evde bulunan malzemelerle yapılabilecek tarifler verilecek. 24 Haziran Pazartesi (bugün) günü saat 12.00’de Alanya Kültür Merkezi’nde olacağız. Kadın, erkek herkesi bekliyoruz. Şems Hanım Azerbaycanlı. Dünyaca ünlü bir kimyager. Doğanın bizlere sunmuş olduğu mucizeleri bizlere aktaracak. Örneğin şu an ceviz mevsimindeyiz. Alanya’mız muz cenneti. Sadece bir muzla ya da cevizle, aklınıza ne geliyorsa, cildimize, saçlarımıza neler yapabileceğimizi bizlere öğretecek. Alanya’da güneşten korunmak çok önemli. Güneş lekeleriyle nasıl başa çıkabileceğimizi de aktaracak. Belirli bir yaştan sonra yaşadığımız cilt sorunlarından tutun da, egzama gibi pek çok insanı mağdur eden rahatsızlıklara ilişkin bizlere yol gösterecek. Erkekler için en temel sorunlardan biri de saç dökülmesi. Saç dökülmelerini nasıl önleyebileceğimizi öğreneceğiz. Dünyaca ünlü Şems Hanım Alanya’mıza kadar geliyor. Herkesi davet ediyorum. Rezervasyon için dileyenler bana 0534 686 0752 numaralı telefondan bana ulaşabilir” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2019, 21:58