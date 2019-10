Ünlü jinekoloğa iki kadın hastasına cinsel saldırıdan hapis

KENDİSİNE tedavi için gelen iki kadın hastasına özel muayenehanesinde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan jinekolog Prof. Dr. F.S'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme jinekolog Fecri Sevilen'i, iki mağdura yönelik "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 11 yıl 8'er ay olmak üzere toplam 23 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü celseye, tutuklu sanık Fecri Sevilen getirildi. Duruşmada mağdur kadınlar R.T. ve A.D. de ile taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada, mütalaasını bildiren savcı, sanığın kendisine tedavi amacıyla gelen kadınları cinsel yönden uyarıp sıvı alması ve bu sıvı üzerinde test yapması gerektiği yönündeki sözlerle kandırarak cinsel organlarına parmak sokmak suretiyle "Nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Savcının mütalaası üzerine savunması sorulan sanık Fecri Sevilen ise "45 yıllık meslek hayatımda ilk kez bu kadar onur kırıcı bir durumdayım. Tutuklu kaldığım süre içinde vicdanımı sorguladım ancak asla kul hakkına girmedim. Yaşım 70'e yaklaşırken ruhsal, bedensel ve akıl sağlığımı kaybetmek üzereyim. Jinekolojik muayene her zaman farklıdır. Her hasta genital bölgesini açar. Bazen yanlış yorumlamalar olabilir. Şikayetçilerin beyanından öte kesin ve inandırıcı deliller bulunmamaktadır. Ben yemin ediyorum ki cinsel dürtü ile yaklaşmadım. Beraatimi aksi görüşteyseniz tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık Fecri Sevilen son sözünde de, "Aklımdan intiharlar geçiyor. Ben kul hakkı almadım. Vereceğiniz cezadan önce tahliyemi talep ediyorum" dedi.

TOPLAM 23 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, "Özel hayatın gizliliği" suçundan sanık Fecri Sevilen'in beraatine hükmetti. Heyet, sanık Fecri Sevilen'in "Nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediğinin sabit olduğu vicdani kanısına varıldığı gerekçesiyle TCK'nin 102/2. maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, sanığın hekime güvenerek teşhis ve tedavi için kendisine müracaat eden mağdurun bu güvenini kötüye kullanması ve mesleğinin sağladığı imkan ve yetkileri kötüye kullanarak bu suçu işlediği hususlarını dikkate alarak alt sınırdan uzaklaşarak karar verdi. Heyet, sanığa önce iki kadın için ayrı ayrı 14'er yıl hapis cezası olmak üzere toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemden sonra ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan heyet takdiri indirim yaparak her iki kadına yönelik eylemi 11 yıl 8'er ay olmak üzere toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Heyet, ilk celse verilen yayın yasağı kararını da kaldırdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme ayrıca herhangi bir adli işlem yapılmadığı anlaşılan, 6 Mayıs 1998 tarihinde S.E. isimli hastasına yönelik eylemi ile 2007 tarihinde Ç.K'ye yönelik eylemleri yönünden gereğinin takdiri için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yazılmasını da hükme bağladı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fecri Sevilen'in tedavi için muayenehanesine gelen ve muayene sırasında beden ve ruh bakımından kendilerini savunamayacak durumda olan iki kadını, nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülmüştü.