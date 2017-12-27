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Ünlü ismi kafasını ezerek öldüren figüranın görüntüsü ortaya çıktı

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u Şile'deki evinde vahşice öldüren figüran Osman A.'nın Uzun'un yönettiği dizideki görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü ismi kafasını ezerek öldüren figüranın görüntüsü ortaya çıktı

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u Şile'deki evinde vahşice öldüren figüran Osman A.'nın Uzun'un yönettiği dizideki görüntüleri ortaya çıktı

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:25
Ünlü ismi kafasını ezerek öldüren figüranın görüntüsü ortaya çıktı
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ÜNLÜ dizi yönetmeni Mustafa Kemal Uzun'u Şile'deki evinde bıçaklayarak öldüren figüran Osman A.'nın Uzun'un yönettiği dizide polis rolünü oynadığı ortaya çıktı.

OLAY YERİNDE NOT ALIYOR

Osman A., özel bir televizyon kanalında yayımlanan dizide olay yerini incelemeye gelen bir polis rolünü oynuyor. 4 saniyelik rolde Osman A., olay yerinde diğer polislerle birlikte notlar alıyor.

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Uzun, 12 Aralık'ta Şile'deki evinde, dizilerde figüranlık yapan Osman A. tarafından bıçaklanıp, kafası beyzbol sopasıyla ezilerek öldürülmüştü. Osman A. girdikleri tartışmanın ardından bu fiili yaptığını iddia etmişti. Osman A. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İşte dizideki o görüntüler; 

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