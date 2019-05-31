Ünlü isimler Alanya tatili için gün sayıyor

Her yıl Alanya'da tatil yapan sanatçı Şebnem Ceyhan ve Türkiye'nin en genç kulüp başkanı Özgür Subaşı'nın tercihleri bu yıl da değişmedi

Ünlü isimler Alanya tatili için gün sayıyor
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ALANYA aşığı ünlü sanatçı Şebnem Ceyhan ve İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı tatil hazırlıklarına başladı. İkili tatil için bu yıl da Alanya'yı seçti. Alanya'da tatil yapacakları için şimdiden sabırsızlandığını söyleyen Ceyhan ve Subaşı gün sayıyor. 'Spor Sanat Panorama' adlı programlarıyla da büyük ilgi gören ikili, geçen yaz Konaklı’da tatil yaptıkları otelde jet-ski ile Alanya denizini turlarken görüntülenmişlerdi.
Ceyhan ve Subaşı, bir de Ramazan Bayramı mesajı yayınlayarak "Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz" dediler.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 16:54
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