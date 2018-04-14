Ünlü işadamının cenazesinde helallik skandalı!

1930 Kayseri doğumlu olan, son iki yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve 88 yaşında vefat eden Karabük iş dünyasının önemli isimlerinden KARDEMİR A.Ş. eski yönetim kurulu başkanı Mutullah Yolbulan, 10 Nisan'da hayatını kaybetmiş ve ertesi gün son yolculuğuna uğurlanmıştı
HELALLİK SKANDALI
Ulu Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında imamın helallik istediği esnada ise daha önce sendikal olaylar neticesinde işten çıkarılan işçiler de cenaze törenine katılarak haklarını helal etmediklerini söyledi. Kısa süreli bir kargaşanın ardından cenaze töreni gerçekleştirildi ve Mutullah Yolbulan Öğlebeli mezağına götürülerek toprağa verildi.
CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Cenaze töreninde yaşananlar ise bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bu görüntüler Karabük'te yayın yapan yerel haber sitesi Doğru Haber'de yayınlandı.
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