Ünlü iş adamından muhtaçlık belgesi

ZEKİ Tanyeri ile apartman yönetiminin sıkıntı yaşadığı apartman dairesi Bağdat Caddesi’nde bulunuyor. Söz konusu daireler, Banker Kastelli olarak anılan Cevher Özden’den Tanyeri ailesine geçti. 1986 yılından bu yana Tanyeri Ailesi’ne ait olan dairelerde 20 yıldan bu yana Zeki Tanyeri yaşıyor.

MUHTAÇLIK BELGESİNİ SUNDU

Edinilen bilgilere göre, Tanyeri ailesi apartman yönetimi ile sıkıntı yaşadı. Aidat ödemeleri yanı sıra, haksız olarak alınmaya çalışıldığı iddia edilen bazı rakamlar nedeniyle taraflar arasında sorun çıktı. Yönetim, Tanyeri’ye yönelik icra takibi başlattı. Takip tutarı 200 bin TL olarak kayıtlara geçti. Tanyeri tarafı, uygulanan faizin fahiş olduğu gerekçesi ile takibe itiraz etti. Bu kez konu icra hukuk mahkemesine taşındı. Tanyeri bu mahkemedeki davaya kazandı. Yönetim bu kez yeni bir dava daha açtı. Edinilen bilgilere göre Tanyeri 2 ay kadar önce bu dava dosyasına, muhtarlıktan aldığı muhtaçlık belgesini sundu. Yapılan yargılama sonrası mahkeme Tanyeri’yi haklı buldu. Mahkemenin bu kararı istinafa taşındı. İstinaftan da, yerel mahkemenin kararına onama kararı çıktı.

O BELGEYİ BU YÜZDEN ALDIK

Zeki Tanyeri, yaşananlara ilişkin hurriyet.com.tr’ye şunları söyledi “Bu binada 20 yıldan bu yana yaşıyorum. Daireleri edinme tarihimiz ise 1986 yılı. Evet 2 ay kadar mahkemeye muhtaçlık belgesi sunduk. Bu doğru. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi, karşı taraf mahkemeye, bizim büyük bir zenginlik içinde olduğumuzu öne sürerek yüzde 20 de icra inkar tazminatı ödememizi istedi. Öte yandan, bir dizi dava ile uğraşıyoruz. Ve bu davaların harçları da milyonlarca lira tutuyor. Bu belge bunun için de işimize yarıyor doğrusu. Kamuoyunun gündemine geldi, Cer Çelik’e birileri çökmeye çalışıyor. Biz dev tesisimizi kurtarmak için büyük bir hukuki mücüdale yürütüyoruz. Bu süreçte, bankalardaki hesaplara bloke konulduğu için nakit akışında sıkıntı çektik. Ancak şimdi işleri yavaş yavaş yoluna koymaya başladık” dedi.