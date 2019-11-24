Ünlü iş adamı ölümden döndü!

Ünlü iş adamı Sacit Naşit Batllo'nun lüks aracıyla karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

TRAFİK LEVHASINA OK GİBİ SAPLANDI

Olay, Beşiktaş, Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah Adnan Saygun Caddesi'nde seyir halinde olan işadamı Sacit Naşit Battlo, trafik ışıklarını geçtiği esnada karşı şeritten gelen otomobile çarparak trafik levhasına savruldu. Ünlü işadamının otomobiline trafik levhasının bulunduğu direk ok gibi saplandı. İşadamı, kazayı yara almadan atlatırken lüks otomobili ise hasar aldı. Yaşadığı kısa süreli şoku atlatan işadamı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

KAZAYA SİNYALİZASYON HATASININ NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Trafik ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken kazaya karışan sürücülerinde ifadelerine başvurdu. Cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarında sinyalizasyon problemi yaşandığını belirten çevrede sakinleri benzer kazaların daha önce yaşandığını aktardı. Meydana gelen trafik kazasıyla trafik ışıklarının arızalanarak çalışmadığı da görüldü.

"TRAFİK DİREĞİ OLMASAYDI LÜKS OTOMOBİL BENİM ÜZERİME UÇMUŞTU"

Lüks otomobilin üzerine doğru uçtuğunu ancak trafik direğinin kendisini kurtardığını belirten Cüneyt Şengeldiler, "Kırmızı ışıkta duruyordum. Bir anda ses geldi ve araç üzerime uçtu. Arada trafik direği vardı. O beni kurtardı. Lüks araba hızlıydı. Ona yeşil yanıyordu. Sanırım birden fırlayınca üzerime savruldu. Verilmiş sadakamız varmış. Beni direk kurtardı" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ünlü işadamının karıştığı trafik kazası çevrede bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Caddede seyir halinde olan işadamının ilk olarak karşı şeritten gelen otomobile çarptığı ardından yol kenarında bulunan trafik levhasına savrulduğu görüldü. Zincirleme trafik kazasına karışan 3 otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

