Ünlü güreşçiler Alanya'ya geliyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Kestel Belediye Başkanı olduğu dönemde başlatıp devam ettirdiği ve her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı

Ünlü güreşçiler Alanya'ya geliyor
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20 TEMMUZ'DA önce ünlü sanatçılarla şenlenecek olan Gökbel'de, 21 Temmuz'da ise Türkiye'nin ünlü güreşçileri er meydanına çıkacak.  Alanya’nın ulusal ve uluslararası organizasyonlarla hep ön planda olduğunu hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Amacımız ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak. Zengin etkinliklere sahne olacak güreş organizasyonumuza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi. 14. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri, 20 ve 21 Temmuz’da gerçekleştirilecek. İlk gün hangi sanatçıların sahne alacağının belli olmadığı etkinlikler için ön hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

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