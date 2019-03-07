Ünlü gazeteci hayatını kaybetti

Gazeteci Ertuğrul Akbay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akbay, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay’ın babasıydı.

Ünlü gazeteci hayatını kaybetti
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GAZETECİ Halit Ertuğrul Akbay tedavi gördüğü hastanede bu sabah 79 yaşında hayatını kaybetti. Ertuğrul Akbay, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay’ın babasıydı. 

ERTUĞRUL AKBAY KİMDİR?

1938 doğumlu Akbay Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1965’te Hürriyet spor servisinde başladı. Daha sonra Günaydın’da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı. Meslekte röportaj üzerine uzmanlaşan Ertuğrul Akbay, Hollywood yıldızlarından Türkiye’nin tanınmış siyasi liderlere kadar yaptığı söyleşilerle tanındı. Bir dönem ‘Gölge Adam’ mahlasıyla iş dünyasındaki yolsuzluklar üzerine yaptığı haberlerle adından söz ettirdi. 1985 yılında ‘Gölge Adam’ adında gazetede de çıkardı. 1989 tarihinde mizah dergileri Gırgır ve Fırt’ı da satın aldı.

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