Ünlü eğitimciden Final'e ziyaret 

ÖĞRETMENLERLE toplantı yapan Ertem, yeni eğitim öğretim yılı içerisinde yapılacak olan çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Türkiye’nin eğitim markası olan Final’in eğitim ve öğretim konusunda öğrenciler üzerinde etkili olacağını belirten Ertem, Final Eğitim Kurumları'nın 40 yıldır Türkiye Cumhuriyeti’ne adam yetiştirdiğini vurguladı. Ertem “Bundan böyle de bilgili, sınavlarda başarılı, demokrasiye inanmış vatansever gençler yetiştireceğiz” dedi. Alanya Final Eğitim Kurumu Yöneticisi Necat Küçük, yapılan ziyaretlerin kendilerine yol gösterdiğini, motive ettiğini söyleyerek Ertem’e teşekkür etti.