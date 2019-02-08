Ünlü doktor Bülent Zeren hayatını kaybetti

İzmir'in ve Türkiye'nin en önemli spor hekimleri arasında gösterilen Op. Dr. Bülent Zeren (71), mide kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Ünlü doktor Bülent Zeren hayatını kaybetti
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YAKLAŞIK 6 aydır mide kanseri nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören ve son zamanlarda aşırı kilo kaybeden Dr. Bülent Zeren, durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 10 gün önce yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Hayatının 30 yılını Karşıyaka'ya adayan ve Karşıyaka Spor Tarihi Müzesi'nin de kurucularından biri olan Zeren, bu akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Adamları Derneği'nin başkanlığını da yapan Zeren, diz sakatlıkları tedavisinde sadece Türkiye'de değil dünyada da tanınan bir isimdi.
Zeren'in cenazesinin ne zaman toprağa verileceği daha sonra belli olacak.

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