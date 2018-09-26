Üniversiteye geçici ‘Antalya Kart’ merkezi açıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. üniversite öğrencilerini unutmadı. Antalya’da ilk kez kart alacak yaklaşık 15 binin üzerinde üniversite öğrencisine yerinde kolaylık sağlandı.

Öğrencilere büyük kolaylık

Antalya Ulaşım A.Ş. ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği tarafından başlatılan “Kampüse Rahat Ulaşın” projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesine yeni başlayan ve toplu taşıma kartı olmayan öğrenciler Olbia Çarşısı içinde hizmete açılan Antalya Kart geçici kart merkezinde tüm işlemlerini kolayca halledebiliyor. Yeni düzenleme ile öğrencilerin kart merkezi aramalarına gerek kalmıyor. Öğrenciler artık kart almak için kent merkezine gitmek zorunda kalmıyor. Ayrıca kart dolumu yaparak, Antalya Kart mobil uygulamanın kullanıma dair tüm detayları da öğrenebiliyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 13:32