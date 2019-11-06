Üniversiteli Melisa intihar etti
Üniversite öğrencisi Melisa K. (20), akrabasının evinde intihar girişiminde bulundu. Genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
GÜNCEL 06.11.2019, 18:39
İSTANBUL'DAKİ bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenci olan Melisa K., bir süre önce ziyaret için Bilecik Gazipaşa Mahallesinde yakınlarının evine geldi. Saat 11.00 sıralarında apartmanın üçüncü katındaki dairede intihar girişiminde bulunan Melisa K., yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı olan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Melisa K.nin olayda kullandığı tabancanın akrabası olan bir polis memuruna ait olduğu iddia edildi.
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