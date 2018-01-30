Üniversiteli kız metro raylarına düştü, ekipler seferber oldu

Görevlilerin çalışmaları sonucunda genç kız kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İsminin N. olduğu öğrenilen genç kızın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ Genç kızı düştüğü yerden çıkarmak için görevliler seferber oldu.

METRO RAYINA DÜŞTÜ Kızılay-Çayyolu metro hattı Bilkent İstasyonunda Bilkent Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç kız raylara düştü.

BAŞKENT 'TE Kızılay-Çayyolu metro hattında üniversiteli geç kız raylara düştü. Olay yerine çağrılan acil servis ekibi genç kızı kurtarmak için seferber oldu. Düştüğü raylardan kurtarılan genç kız hastaneye kaldırıldı.

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