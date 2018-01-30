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Üniversiteli kız metro raylarına düştü, ekipler seferber oldu

Başkent'te Kızılay-Çayyolu metro hattında raylara düşen genç kız kurtarıldı

Üniversiteli kız metro raylarına düştü, ekipler seferber oldu

Başkent'te Kızılay-Çayyolu metro hattında raylara düşen genç kız kurtarıldı

30 Ocak 2018 Salı 15:22
Üniversiteli kız metro raylarına düştü, ekipler seferber oldu
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BAŞKENT'TE Kızılay-Çayyolu metro hattında üniversiteli geç kız raylara düştü. Olay yerine çağrılan acil servis ekibi genç kızı kurtarmak için seferber oldu. Düştüğü raylardan kurtarılan genç kız hastaneye kaldırıldı.

METRO RAYINA DÜŞTÜ
Kızılay-Çayyolu metro hattı Bilkent İstasyonunda Bilkent Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç kız raylara düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ
 Genç kızı düştüğü yerden çıkarmak için görevliler seferber oldu.

Görevlilerin çalışmaları sonucunda genç kız kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İsminin N. olduğu öğrenilen genç kızın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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BaşkentKızılay-ÇayyoluRaylara Düşen Genç Kız
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