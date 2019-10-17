Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu

KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi Kardelen Çetin, geçen hafta üniversitenin bahçesinde aniden fenalaştı. Arkadaşlarının gözü önünde yere yığılan genç kız, ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kardelen Çetin, yoğun bakıma alındı. Bir hafta yoğun bakımda kalan Çetin'in 14 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti.



AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI



Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturan annesi Alev ve Saffet Çetin çifti, KKTC'ye giderek kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağış kararının ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nden genel cerrah Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu ve hastane organ çıkarım ekibi, KKTC'ye giderek bağışlanan kalp ve karaciğerini alarak Antalya'ya getirdi.



KALP VE KARACİĞER ANTALYA'DA



Kardelen Çetin'in kalbi, AÜ Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından yaklaşık 5 saat süren operasyonla Necip Fazıl Çetin'e (31), karaciğeri ise hastanenin başhekimi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından, 2014 yılından beri karaciğer sirozu hastalığı ile mücadele eden Mustafa Dönmez'e (41) nakledildi. Çetin'in böbrekleri KKTC'de böbrek nakli bekleyen 2 hastaya, korneaları da bir hastaya nakledildi.