Üniversitelere personel alımı yapılacak! İşte detaylar...

ÜNİVERSTELERDEN yayımlanan ilanlara göre 3 farklı üniversite akademik personel alımı yapacak. İşte başvuru için gereken şartlar ve tarihler...



TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada;

“Üniversitemize; 2547 sayılı yükseköğretim kanunu, öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliği, vakıf yükseköğretim kurumları yönetmeliği ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak öğretim üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.” denildi.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada;

"Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23.- 25. ve 26. Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süreci ilanın yayım tarihi itibari ile 15 gündür. Adayların başvurularını şahsen Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlanımızın ayrıntıları ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi Üniversitemizin web sitesinde (www.toros.edu.tr) yer almaktadır." denildi.

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

Antalya Akev Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada;



"Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.ve 33.maddeleri ve “öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına İlişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi alınacaktır." denildi.