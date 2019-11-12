Üniversitelerde internet kesintisi
Türkiye genelinde birçok üniversitede internetin kesildiği öğrenildi. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada erişimi sağlayan Ulusal Akademik Ağ'da sorun yaşandığı, erişimin 2-3 saate kadar sağlanacağı söylendi.
GÜNCEL 12.11.2019, 14:49
TÜRKİYE genelinde bir çok üniversitede internetin kesildiği öğrenildi. İnternet bağlantısı kesilen İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin internet erişimini sağlayan Ulusal Akademik Ağ'ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle bir çok üniversitede internet erişimi kesilmiştir. Servis sağlayıcı tarafından yaklaşık 2-3 saate kadar erişimin sağlanacağı bilgisi verilmiştir" denildi.
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