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Üniversitedeki vahşetten kıl payı kurtulan hoca isyan etti!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişinin öldürülmesinin ardından saldırıdan kıl payı kurtulan Doç. Dr. Ayşe Aypay, isyan etti

Üniversitedeki vahşetten kıl payı kurtulan hoca isyan etti!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişinin öldürülmesinin ardından saldırıdan kıl payı kurtulan Doç. Dr. Ayşe Aypay, isyan etti

05 Nisan 2018 Perşembe 16:56
Üniversitedeki vahşetten kıl payı kurtulan hoca isyan etti!
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ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) bir araştırma görevlisi, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürdü. Olay sonrası Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde göreli Doç.Dr. Ayşe Aypay, isyan etti: Bir buçuk yıl boyunca Volkan Bayer'i korumanın hesabını kim verecek.

SALDIRIDAN KIL PAYI KURTULDU

Silahın tutukluk yapması nedeniyle saldıran kıl payı kurtulan Doç. Dr. Ayşe Aypay, Volkan Bayer hakkında defalarca şikâyette bulunduklarını söyledi. Aypay, "Ben de savcılığa ifadeye gitmeseydim, ben de beşinci bir cenaze olarak yatıyor olabilirdim"

"VOLKAN BAYER'İ KORUMANIN HESABINI KİM VERECEK?"

Aypay, şunları söyledi:

"1 buçuk yıldır defalarca dilekçe verdik Volkan'ı korumanın bedelini kim ödeyecek? Suç duyurusunda bulunuyorum rektörlük hakkında YÖK hakkında suç duyursunda bulunuyorum işlem yapmadılar ta ki bugüne dek 4 tane arkadaşımız cenaze olmuş durumda. Ve ben savcılığa gidip ifade vermiş olmasaydım Volkan Bayar'ın 1 numaralı hedeflerinden biri olarak şuanda ben de beşinci bir cenaze olarak yatıyor olacaktım. Volkan Bayar denilen gerçek anlamda vatan haini asıl FETÖ'cü olduğu tescilli FETÖ'cü olduğunu kimse görmek istemedi. Biz defalarca söyledik Volkan Bayar'ın yalan söylediğini söyledik. Mahkeme beraat ettirdi. İftiraya uğradıkları belli oldu arkadaşlarımızın eşim de aralarında ama hala Volkan'ı korudular. Yasin'in iki tane bebeği var, bunun hesabını kim verecek? Allah kahretsin sizi!" diye isyan etti.

NE OLMUŞTU?

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü.

Şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirOsmangazi ÜniversitesiESOGÜIsyan
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