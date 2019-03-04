'Üniversitede kalite' konuşuldu

ALKÜ Kalite Yönetim Koordinatörlüğü, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elması Alanya’ya davet ederek, Sunprime C-Lounge Otel’de “Üniversitelerde Kalite Yaklaşımı ve Farkındalık” konulu seminer düzenledi. Seminere, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ve Prof. Dr. Leyla Harputlu ile fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri ve fakülte, yüksekokul, enstitü sekreterleri katıldı. Toplantının açılışında, Kalite Birim Sorumlusu Hadi Cantemur bir sunum yaparak, ALKÜ’de yürütülen kalite faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı.

'KALİTE YAŞAM FELSEFESİDİR'

Yapılan bilgilendirme sunumun ardından kürsüye davet edilen ALKÜ Kalite Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu, “Kalitenin bir yaşam felsefesi olduğunun farkındayız. Özellikle üniversite gibi, eğitim-öğretim, bilimsel araştırmalar ve topluma hizmet gibi çok önemli işlevleri olan bir kurumun sürekli geliştirilmesi, yenilenmesi, öğrencilerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve rekabet edebilmesi için kalite konusunu tüm çalışmalarımızın merkezine almak durumundayız. Üniversitemizin kalitesiyle bilinen, kalitesiyle farkını ortaya koyan bir üniversite olmasını sağlamak istiyorsak kalite konusunu çok ciddiye almamız gerekmektedir. Kısa zaman önce başlattığımız çalışmalarda, birimlerden istediğimiz tüm yazı ve belgeleri tüm birimlerin çok düzenli ve zamanında geri göndermesi bu ciddiyetin var olduğunun işaretidir. Ayrıca, şu ana kadar yapılan eğitimlerle ilgili katılımcılardan çok olumlu dönüşler aldım. Öncelikle Değerli hocamız misafirimiz Prof. Dr. Muzaffer Elmas bu yoğun temposunda bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyorum, koordinatörlüğümüze verdiği bu büyük destek için size teşekkür ediyorum. Gayretlerinden ötürü de eğitim veren arkadaşlarımızı ve ekibimizi kutluyorum” diye konuştu.

'EVRENSEL SİSTEM KURMAK İSTİYORUZ'

YÖK’ten bağımsız olarak kurulan ve üniversitelerdeki kaliteye yönelik çalışma ve faaliyetleri denetleyen bir birim olan YÖKAK Başkanı Elmas, Üniversitelerin kalite çalışmalarını kolaylaştıracak ve bu çalışmaları analiz edebilecek bir sistem kurduklarını anlatarak, “Dünyadaki birçok kalite ajansıyla ortak toplantılar yapıyoruz, iş birlikleri kuruyoruz. Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Orta Doğu, Malezya ve Kore gibi ülkelerle bağlantılar oluşturuyoruz. Buradaki amacımız dünyadaki ajansların kalite süreçleriyle bizim süreçlerimizin kolayca birbirlerine adapte olabilmelerini sağlamak. Uluslararası kuruluşlarla yenilik sürecini ve dış kalite ajanslarıyla ilişkileri devam ettirerek dünyanın her yeriyle konuşan, basit, kullanışlı ve evrensel bir sistem kurmak istiyoruz." dedi. Ayrıca Elmas, Üniversitelerin, mezunlarına alan bilgisi ve becerisi dışında, dijital yetkinlik, karmaşık problem çözme, iletişim becerileri, analitik düşünme ve etik gibi konularda yetkinlik kazandırmaları gerektiğini, ayrıca liderlik odaklı bilgi tabanlı yönetim sistemi kurarak hızlı gelişen kompleks dünyaya ayak uydurabileceklerini belirtti.

‘İNSAN ODAKLI ÜNİVERSİTEYİZ’

Programın kapanış konuşmasını yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı da, “ALKÜ olarak çok ciddi hedeflerimiz var ve bu hedefleri de tutturmak için çalışmak lazım. Geldiğimizden beri söylüyorum, ALKÜ çok güzel bir üniversite olacak. Şu anda bile bence gayet iyi durumdayız. Her şeyin temeli insan. Onun için bizim yönetim anlayışımız insan odaklıdır. Hem öğrencilerimize hem de personelimize sevgiyle yaklaşıyoruz. Personelimizle yılda iki defa akademik kurul toplantıları yapıyoruz, onlara öğrencilerimizle yakından ilgilenmelerini öğütlüyoruz. Bizim üniversitede var olma sebebimizin birisi bilim üreterek araştırmalar yapma, diğeri öğrencilerimizi eğitme ve yarınlara hazırlamadır. İnsanı eğittikten, doğru yetiştirdikten, İyi niyet ve sevgi olduktan sonra kalite de kendiliğinden gelir. Bu vesileyle Üniversitemize teşrif eden ve bizleri bilgilendiren Sayın YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a ve bizleri bir araya getiren Kalite Koordinatörlüğüne teşekkür ederim” dedi. Konuşmaların ardından Rektör Pınarbaşı, Elmas’a “Alaaddin Keykubat Mührünü” takdim etti.

