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Üniversite sınavının tarihi ve sorulacak soru sayısı belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumunda adaylara farklı puan türlerinde toplam 160 soru sorulacağı ve sınavın 23-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği netleşti

Üniversite sınavının tarihi ve sorulacak soru sayısı belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumunda adaylara farklı puan türlerinde toplam 160 soru sorulacağı ve sınavın 23-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği netleşti

19 Ekim 2017 Perşembe 15:52
Üniversite sınavının tarihi ve sorulacak soru sayısı belli oldu
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin her türlü hazırlığı yaptıklarını belirterek, "Sınava başvuru mart ayı içinde yapılacak. Sınav, okullar kapandıktan sonra gerçekleştirilecek. Üzerinde durduğumuz tarih, Ramazan Bayramı sonrasında 23-24 Haziran 2018." dedi.

LİSANS BÖLÜMLERİ İÇİN 180 PUAN BARAJI

Yükseköğretim Kurulunca, lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanının, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınarak hesaplanmasına karar verildi. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.

''15 DAKİKA KURALINI KALDIRIYORUZ''

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM'nin Türkiye'nin kurumları içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ve kendi kulvarında adeta bir marka haline geldiğini ifade etti.

ÖSYM olarak adayların şikayet ettiği birçok konuda iyileştirme yapacaklarını açıklayan Özer, "09.45 kuralı konusunda atılacak bir adım olup olmayacağı" sorusunu yanıtlarken, "15 dakika kuralını kaldırıyoruz. Sınav başlama saati olan 10.00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrencinin lehine olabilecek ve ÖSYM'nin işleyişinde herhangi bir problem oluşturmayacak her türlü iyileştirmeyi yapacağız." dedi.

''KURAL İHLALLERİ İÇİN ÇALIŞIYIYORUZ''

Sınavdaki kural ihlallerine ilişkin bazı esneklikler sağlayacaklarını da bildiren Özer, "Önceliğimiz, ÖSYM içerisinde güvenliği maksimum seviyede tutmak, ondan sonra sınavın sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Sınav kuralları ile ilgili şu anda çalışma yapıyoruz. Sınavların ölçme ve değerlendirme ilkeleri açısından isabetli ve geçerli olması da her daim önceliğimiz." diye konuştu.

''MÜFREDAT DIŞI SORU SORULMAYACAK''

Mahmut Özer, "YÖK tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınav sisteminin gerçekleştirilmesiyle ilgili her türlü hazırlığımızı yaptık. Onunla ilgili hiçbir problemimiz yok." ifadesini kullandı. Özer, sınava başvurunun mart ayı içinde yapılacağını bildirdi.

Sınav takvimi, sınav süreleri, sınav başlangıç saatlerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Özer, "Müfredat dışı soru kesinlikle sorulmayacak." dedi.

Sınav ücretini de minimumda tutmaya çalışacaklarını vurgulayan Özer, "İki oturumun toplam ücretinin 120 lira olmasını planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

SINAV TARİHİ 23-24 HAZİRAN

Sınavın haziran ayı içinde yapılacağını aktaran Özer, "Sınav, okullar kapandıktan sonra gerçekleştirilecek. Üzerinde durduğumuz tarih, Ramazan Bayramı sonrasında 23-24 Haziran 2018." dedi.

Prof. Dr. Özer, ikinci oturumda Türk dili ve edebiyatı-coğrafya 1, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 test yer alacağını hatırlatarak, "Sınav sürelerinin ne olacağı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Cumartesi günü öğleden sonraki oturum tek olacağından, sınav süresini de buna göre ayarlayacağız. Sınav süresi konusunda adaylarımızın içi rahat olsun. Zaman konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Hatta tercihi netleşmiş olan, sayısal, sözel veya eşit ağırlık tercihi netleşen adayların, sadece iki testi alacakları için çok daha geniş bir sürede soruları çözme imkanları olacak." diye konuştu.

"ENGELLİLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ"

ÖSYM'de engelli adaylar için daire başkanlığı kurulduğunu, 15 sınav merkezinde engellilere yönelik sınav yapılabildiğini vurgulayan Özer, "2018 yılı için tüm sınav merkezlerinde engellilerin sınava girebilmesiyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Hedefimiz bu. Engelliler bizim için çok kıymetli, engellilerin önündeki engelleri kaldıracağız." ifadesini kullandı.

"10 YIL GERİYE DÖNÜK SINAVALR KONTROL EDİLECEK"

Özer, ÖSYM'nin tüm süreçlerini masaya yatırdıklarını bildirdi. Soru hırsızlığına ilişkin davalarla ilgili Özer, "Adalet olmazsa güven duygusu olmaz. Adaylar, sınavlarda aldıkları puanlara göre üniversitelere yerleşiyorlar veya memur, akademisyen ya da uzman olabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

''KENDİ KONTROL MEKANİZMAMIZI KURACAĞIZ''

Sınav güvenliği ile ilgili konuda kendilerinden önce başlayan bir sürecin bulunduğuna işaret eden Özer, şunları kaydetti:

Biz bunun takipçisi olacağız ve çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Soru hazırlamadan sınavın bitmesine kadar geçen tüm süreçleri takip edebilen bir sistem kuracağız. Ayrıca, geriye dönük olarak da süreçleri izlemeye alacağız. ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlara ilişkin geriye dönük incelemeler başlatıyoruz artık. Herhangi bir soruşturma olması gerekmiyor. ÖSYM, kendi kontrol mekanizmalarını kuracak. Yani, belli bir sistematik çerçeve içerisinde geriye dönük olarak adayların 10 yıllık sınav sonuçları rutin olarak incelenecek."

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