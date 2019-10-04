Üniversite öğrencileri için uyum programı düzenlendi

AKSEKİ MYO öğrencileri, Antik Dönem’de Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafındankervan ve göç yolu olarak kullanılan Akseki - Sarıhacılar Tarihi Kervan Göç Yolu üzerinden Sarıhacılar Mahallesi’ne yürüyüş gerçekleştirdiler. Öğrencilerin bu yürüyüşüne Akseki Kaymakamı Mevlana Kürkcü, Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Mücahit Köse’nin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Nazif Yayla, İlçe Trafik Bölge Denetleme Amiri Mustafa Bozkurt, Ak Parti Akseki İlçe BaşkanıVeysel Demir ileakademik ve İdari personeller de eşlik etti. Öğrenciler ile her zaman iç içe olduklarını vurgulayan Kaymakam Kürkcü, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledikten sonra belirtilen hususların en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını söyledi.Ayrıca programa davetinden dolayı Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Köse’ye teşekkürlerini ileten Kürkcü, üniversite ile her zaman işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Ayrıca etkinlikte,Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucunun zararlarından bahsedilmesinin ardından öğrencilere yemek dağıtımı gerçekleştirildi.Programdan memnun olduklarını ifade eden öğrenciler 3 bin 650 metrelik kervan yolundan dönüşlerini gerçekleştiler.