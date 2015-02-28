"Üniversite Konaklı'ya yapılsın"

ALANYA’NIN kent merkezinde kampüs yapılabilecek alanın olmadığını söyleyen Konaklı Mahallesi Muhtarı Osman Kaya, "Ülkemizde üniversite kampüsleri şehir merkezinden uzak, bakir bölgelerde yapılmakta. Konaklı veya Payallar'da kampüsün yapılabileceği hazine arazileri var. Konaklılı turizmcilerin kampüsün yapımına maddi destek vereceklerine inanıyorum. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun, kampüsün bölgemizde yapılması için girişimlerde bulunmasını bekliyoruz" dedi. Konaklı ve çevresinde Alanya Üniversitesi Kampüsü'nün yapılabileceği hazine arazilerinin mevcut olduğunun altını çizen Kaya, "Alanya'nın en gözde turizm bölgelerinden biri olan mahallemizde Alanya Üniversitesi Kampüsü’nün yapılması bölgemize çağ atlatacaktır. Konaklı halkının üniversite kampüsünün mahallemize yapılması için gerekli özveriyi göstereceğine inanıyorum" dedi.