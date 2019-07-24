Üniversite adayları Alanya ASMEK'te

KÜLTÜR ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü, Antalya genelinde 8 merkezde öğrencilerin bilinçli bir şekilde üniversite tercihlerini yapmaları için danışmanlık hizmeti sunuyor. Dileyen öğrenciler, Alanya ASMEK'te kurulan tercih masalarından uzman eğitimcilerden oluşan ekip eşliğinde tercihlerini yapabiliyor. Öğrenciler 29 Temmuz’a kadar 10.00-19.00 saatleri arasında danışmanlık hizmetinden yararlanabilecek. Üniversite sınavından sonra hangi bölümü tercih edeceği noktasında ikilemde kaldığını ifade eden Elif Dilek, “Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir hizmeti veriyor olması bizim için mutluluk verici. Çünkü tercih noktasında kafamız biraz karışık oluyor. İç mimarlık ya da Çevre tasarımı gibi bölümler var aklımda. Burada detaylı olarak hocalarımızla fikir alış verişi yaparak geleceğimizle ilgili önemli bir karar alıyoruz. Üniversite tercihlerimizde böyle bir hizmetle yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.