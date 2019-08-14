Ünitaş Mimarlık'tan 2 önemli anlaşma

ÜNİTAŞ Mimarlık, her iki firmanın da ‘Türkiye Exclusive Distribütör’lüğünü aldı. Yahya Halit Ünal, LLC ‘AW Latvia’ anlaşmasını Inita Bendzule ile ‘Riga Parket’ anlaşmasını ise Martins Eglitis ile imzaladı. Ünitaş Mimarlık General Müdürü içmimar Emin Ünal, anlaşmanın Alanyalılara hayırlı olmasını diledi. Ünal kardeşler, en yakın zamanda Alanya merkez de ilk mağazalarını Alanyalı hemşerilerinin beğenisine sunacaklarının müjdesini verdiler.

DÜNYADA YENİ TREND

Ünitaş Mimarlık yapılan anlaşma ile LLC “AW Latvia“ firmasından ilk olarak Antique Wood (Antika Ahşap) markasının distribütörlüğünü aldı. Marka hakkında bilgi veren LLC “AW Latvia” yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, “Dünyadaki trendlerin ve iç tasarım taleplerinin ardından, ‘Antika ahşap’ markasını yarattık ve inşaat, marangozluk ve iç mekan tasarımında geri kazanılmış ahşap uygulamalarında aktif olarak yer aldık. İş felsefemiz yeşil yaşam tarzı ile yakından bağlantılıdır. İş ortaklarımıza yalnızca yüksek hizmet seviyesine sahip orijinal ekolojik malzemeler sunmakla kalmıyoruz, aynı zamanda çevre bilincini de destekliyoruz ve görünüşte unutulmuş kereste için ‘ikinci bir nefes’ veriyoruz. Bu şekilde, büyüyen ağaçların kesilmesi önemli ölçüde azaltıyoruz. İşimizi seviyoruz, orijinal geri kazanılmış odunlarla yapılan çalışma tarihle sürekli buluşuyor. Her kiriş veya tahta, bir ustanın el yazısını, zamanın tahribatından kurtulabilen düşüncesini, duygularını, ruh halini taşır. Yıllar geçtikçe kerestenin güneş, rüzgar ve yağmurda nasıl olgunlaştığını, benzersiz bir görünüm kazandığını görebilirsiniz. Bu antika ahşabın büyüsünü ve gücünü evinizde veya işyerinizde yaşamak istiyorsanız, projelerinizi onları eşsiz ve unutulmaz kılmak için gerçekleştirmenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. En geniş tüketici yelpazesine yönelik yeni mobilya koleksiyonu EVE'yi sunuyoruz. Mobilyalarımız geri kazanılmış, 100 yaş ve üstü ahşap malzemeden yapılmıştır. Pratik, kullanımı kolay ve iç mekanınızda harika görünecekler. Mobilyalarımızın, geri kazanılmış ahşaptan yapılmış olmasından gurur duyuyoruz. Ekolojik, doğaya ve ailenize zararsız mobilyalarımızı çok yakında Alanya’da açacağımız ilk mağazamızda beğeninize sunacağız” denildi.

EXCLUSIVE DUVAR TASARIMLARI

LLC “AW Latvia” firmasından alınan ikinci distribütörlük ise bir ahşap duvar tasarımı markası olan Wooden Wall Design(WWD) için oldu.

Firma, WWD için şu bilgileri verdi:

“Dekoratif ahşap paneller duvar kaplaması için yenilikçi bir üründür. Exclusive mobilyalar ile bir araya getirilen bileşenlerin farklı uzunluk, genişlik ve kalınlıktaki çeşitli ağaç türleri ile bir araya gelişi mekanda dekoratif bir görünüm sağlar. Yüzeyin farklı tonları vardır - griden kahverengiye, açık sarıdan siyaha. Bazıları güneş, yağmur ve rüzgarda yüzlerce yıldır oluşmuş. Duvar kaplama panelleri benzersiz el yapımı ürünlerdir. Sadece birkaç metrekarelik duvar kaplama panelleri odanızın içini unutulmaz bir vurguya dönüştürür ve sıcaklık sağlar.”

MASİF MEŞE AĞACINDAN PARKE DÖŞEME

Ünitaş Mimarlık’a distribütörlük veren Riga Parket’ten yapılan açıklamada ise, “Riga Parket, ekonomik, mükemmel çözümler sunan, doğal 3 katmanlı parke döşeme ve iç elemanların üreticisidir. Riga Parket, ağaç kesme işleminden zemin kurulumuna kadar tüm döşeme işlemlerini gerçekleştirir. böylece uygun fiyata yüksek kalite sunar. En iyi gelenekleri ve en son teknolojilerin seçeneklerini başarıyla birleştiren şirket, 15 yıldan uzun bir süredir ahşap döşeme üretiyor ve kuruyor. Müşterilerimizin görüş ve tercihlerine saygı duyuyoruz; bu nedenle önceliğimiz her zaman müşterinin gereksinimlerini ortaya koymaktır. Riga parket, 21 milimetre, 16 milimetre, 15 milimetre ve 12 milimetre kalınlığında katı ve çok katmanlı meşe döşeme üretmektedir” denildi.