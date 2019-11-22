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UNICEF'ten korkunç rapor! YPG'nin cezaevlerinde onlarca çocuk tutuluyor

UNICEF Suriye Temsilcisi Fran Equiza, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki cezaevlerinde en az 250 çocuğun bulunduğunu belirtti. YPG/PKK'nın işgali altındaki Hol Kampı'nda da tahmini 68 bin sivilin tutulduğunu belirten Equiza, "Bunların yaklaşık 40 binini çocuklar oluşturuyor." dedi.

GÜNCEL 22.11.2019, 08:11
UNICEF'ten korkunç rapor! YPG'nin cezaevlerinde onlarca çocuk tutuluyor
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Equiza ve UNICEF sözcülerinden Marixie Mercado, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye'deki çocukların durumuna ilişkin son raporu açıkladı. Rapor, terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'de çocuk haklarına yönelik ihlallerini ve gayriinsani tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

"SURİYE'DE 5 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK İNSANİ YARDIM BEKLİYOR"

Suriye'de ülke içinde yerinden edilmiş 2,6 milyon da dahil 5 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizen Equiza, ülkedeki krizin ölçeği, şiddeti ve karmaşıklığının şaşırtıcı boyutlarda olduğuna dikkati çekti.

"GEÇEN YIL EN AZ BİN 106 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ"

Equiza, bu yıl eylüle kadar çocuklara karşı bin 792 ağır hak ihlalinin BM tarafından tespit edildiğini, bu ihlallere öldürme, yaralama, askere alma, çocukları kaçırma ve okullar ile sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıların da dahil olduğunu vurguladı.

Geçen yıl Suriye'de en az bin 106 çocuğun yaşamını yitirdiğini, bunun iç savaşın başlamasından bu yana en yüksek rakam olduğunu dile getiren Equiza, bu yıl da değişen bir durum olmadığını, ocak başından eylül sonuna kadar 657 çocuğun hayatını kaybettiğini, 324'ünün yaralandığını aktardı.

"HOL KAMPINDA 28 BİNİ YABANCI, 40 BİN ÇOCUK VAR"

Equiza, terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Hol Kampı'ndan tahmini 68 bin sivilin tutulduğunu, bunların yaklaşık 40 bininin çocuk olduğunu belirterek, "Çoğunluğu yerinden edilen kişilerin bulunduğu kamplarda kapana kısılmış şekilde tutulan bu çocukların sayısı yaklaşık 40 bin civarında. Bunların 20 bini Iraklı ve 8 bini 60 farklı ülkeden. Kamplardaki çocukların yüzde 80'inin yaşı 12'inin altında." dedi.

"ÖRGÜT KONTROLÜNDEKİ KAMPLARA ERİŞİM İZNİ YOK"

Equiza, örgütün işgalindeki kamplara erişim izinlerinin olmadığını söyledi. Suriye Demokratik Güçleri (SDF) adını kullanan terör örgütünün kontrolündeki cezaevlerinde çoğunluğu 9 yaşında en az 250 çocuğun tutulduğu bilgisini paylaşan Equiza, "Gerçek rakam muhtemelen çok daha fazla. Bu cezaevlerinin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor ama bilmiyoruz. Çocuklar, anne ve babalarının yaptığı iddia edilen suçlardan dolayı cezalandırılamaz." ifadesini kullandı.

"BEYAZ FOSFOR KULLANILDIĞINA DAİR BİR BİLGİ YOK"

Equiza, Suriye'nin kuzeydoğusunda beyaz fosfor kullanıldığı iddialarına ilişkin bir soru üzerine, " Türkiye'nin veya Milli Suriye Ordusu'nun beyaz fosfor kullandığına dair kendilerine ulaşan bir bilgi veya rapor" olmadığının altını çizdi. UNICEF sözcülerinden Marixie Mercado ise İdlib'de son 17 günde saldırılan sonucu 19 çocuğun yaşamını yitirdiğini, bu rakama çarşamba günü bölgeye yapılan saldırıda ölenlerin dahil olmadığını bildirdi.

#UNİCEF #YPG #CEZAEVLERİ #çocuk
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