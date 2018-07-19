Umudumuz Çavuşoğlu

Yasin ARAZ

ALANYALI Emin Müftüoğlu'nun başkanlığını Konyalı rakibi Erol Küçükbakırcı'ya kaptırdığı Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), bu yıl 54'üncüsü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etaplarını açıkladı. Alanya'nın etaplar arasında yer almaması ise Alanya'da soğuk duş etkisi yarattı. Alanya'nın geçtiğimiz yıla kadar başlangıç veya son durak olarak yer aldığı organizasyondan bir anda çıkarılması Konyalı TBF Başkanı Küçükbakırcı'ya tepkiye neden olurken, Alanya'da tüm gözler Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na çevrildi. Alanyalı turizmciler organizasyonun Alanya için eşsiz bir fırsat olarak kullanıldığını, milyonlarca liralık tanıtım fırsatının kaçırıldığını belirttiler.

'EN AZ BİR ETAP VERİLMELİ'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Tur, ciddi bir organizasyon olması ve tanıtım anlamında büyük fırsat olması açısından Alanya için önemli bir argüman. Daha önce Alanya'dan başlayan yada Alanya'da biten turda bu yıl Alanya'nın olmaması hepimizi derinden üzdü. Tanıtım anlamında etkisi çok büyük, tüm sene boyunca bu turun etapları o turun geçtiği noktalardaki güzellikleri gösterme imkanı sunuyor. Bizim talebimiz turdan Alanya'nın tamamiyle çıkarılması yerine, bugüne kadar tüm organizasyonları başarıyla yapmasının karşılığı olarak en azından etaplardan birisinin Alanya olarak dahil edilmesini istiyoruz. Bu sadece bizim adımıza değil, etabın geçeceği tüm noktalarda aynı etkiyi yaratacak. Bizim bir turizm şehri olmamız nedeniyle gözardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum.

'MİLYONLUK FIRSAT KAÇMASIN'

Alanya Antalya'nın yüzde 30'luk yatak kapasitesini, Türkiye'nin de yüzde 10'luk turizm gelirlerinin karşılık bulduğu bir yer. Bu anlamda kesinlikle es geçilmemesi gerekiyor. Öte yandan turun tanıtım boyutu da var. Televizyon reklamları, canlı yayın izlenmeleri gibi etki eden pek çok faktör var. Tam rakam verilemez tabi ki ama milyonlarca lirayı bulabilecek bir turizm tanıtım fırsatı. Çok ciddi bir reklam potansiyeli olduğunu biliyorum. Bu anlamda muhakkak parkurların yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda da Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerekli adımları atacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'1 MİLYAR KİŞİYE ULAŞIYORDUK'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu ise, "Alanya, tüm dünyaya açık bir şehir. Bisiklet turunun Alanya'da başlaması veya bitmesi bizler için büyük fırsattı. Avrupa'da çok ciddi bir tanıtım şansı yakalıyorduk. Uluslararası spor kanalları bu organizasyonları tüm dünyaya canlı olarak sunuyordu. Emin olmamakla birlikte 800 milyon ila 1 milyar gibi bir izleyici kapasitesi vardı. Alanya'dan alınması hiç iyi olmadı. Bu noktada Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na büyük bir görev düşüyor, tekrar sesleniyoruz kendisine de, bu organizasyon Alanya için gerekli. Alanya'nın tanıtımı bu kanallarla çok iyi yapılıyordu. Kaybının rakamsal olarak bir boyutu verilemez ama çok büyük olduğu konusu tartışılmaz" dedi.

'ALANYA'NIN İHTİYACI VAR'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da, "Ben şahsen 'Alanya yok' ifadelerine katılmak istemiyorum. En azından biz Alanyalılar bunu ummuyoruz. Bu tur 1963 yılından bu yana uluslararası olarak yapılıyor ve 2005 yılından bu yana da yavaş yavaş kategori yükselterek en sonunda da dünya zirvesine çıktı. Bu anlamda tüm dünyanın takip ettiği bir organizasyon. Alanya da geçen sene ilk etapta yer almıştı. Bu tur ile Alanya'ya gelen ekipler Alanya'ya büyük katkı sağladı. Hem otellere hem tanıtım anlamında. Bisiklet turu 153 ülkede canlı olarak yayınlanıyor. Bu yayın esnasında Alanya'nın güzellikleri helikopterle de havadan dünyaya aktarılıyor. Bisiklet turunun Alanya'da yapılmayacağını düşünmek bile üzücü. Umarım Bakan Çavuşoğlu da devreye girip bu üzücü durumu düzeltir. Alanya'nın bu tür etkinliklere ihtiyacı var.

'PARAYLA BİLE YAPILAMAZ'

Bizler ALTAV olarak fuarlara gittiğimizde yabancı basın mensuplarını Alanya'ya davet ediyoruz, deyim yerindeyse canımız çıkıyordu onları getirene kadar. Ama bu organizasyonla hepsi gelmek zorunda kalıyorlardı. Bu açıdan bakıldığı zaman da turun önemi ortada. Milyonlarca liralık bir tanıtım fırsatından bahsediyoruz. Belki de parayla dahi elde edilemeyecek bir fırsattan bahsediyoruz. Bu fırsatın kaçmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.