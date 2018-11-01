Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu başladı

'DİJİTALLEŞEN Dünyada İletişim Alanındaki Yönelimler' temasıyla, İletişim Fakültesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, fakültenin konferans salonunda başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, dijital medyanın vazgeçilmezler arasında yer aldığını söyledi. Dijital medyanın hayatı kolaylaştırdığını belirten Prof. Dr. Ünal, "Dijital dünya, bilgiyi tükettiğimiz kadar yararlanmamızı da sağlamıştır. Yeni kavram ve kültürleri hayatımıza katmaktadır" dedi.

Konuşmasının ardından Rektör Ünal, yabancı katılımcılara teşekkür belgesi verdi.

Sempozyum, 3 Kasım'a kadar devam edecek.